Turco (M5S): «Istituire commissione d’inchiesta sugli infortuni a Taranto»

«L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, ancora una volta nel porto di Taranto e a un anno di distanza dalla tragica scomparsa di un altro operaio ci lascia basiti, riproponendo in modo drammatico il problema della sicurezza sul luogo di lavoro. È inaccettabile che il tema della sicurezza sul lavoro emerga solo in occasione di tragici eventi.

Le Istituzioni non possono più temporeggiare e devono dare un segnale importante. Occorre istituire una commissione d’inchiesta sugli infortuni da programmare a Taranto. Sebbene in questo momento siamo tutti preoccupati per le tensioni internazionali in atto a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non possiamo permetterci di abbassare la guardia sul tema delle morti sul lavoro, che in Italia continuano a rappresentare un’emergenza nazionale.

Il Decreto Fisco e Lavoro ha potenziato le misure di prevenzione e tutela della sicurezza ma va completato il processo di riforma con un diverso approccio culturale al tema e con un potenziamento della qualificazione delle imprese. Si continua a investire ancora troppo poco nelle misure di sicurezza, nella formazione dei lavoratori e nell’adeguamento dei luoghi di lavoro. Le attività di prevenzione non sono un mero adempimento formale, ma elemento sostanziale per limitare al massimo il rischio di infortuni e incidenti sul lavoro.»

Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

