Taranto: ennesima tragedia sul lavoro

Incidente mortale, questa mattina, al porto di Taranto. Vittima Massimo De Vita, ex dipendente della società Taranto Container Terminal, di circa 40 anni. Il lavoratore, addetto alla movimentazione delle pale eoliche, è rimasto schiacciato nella parte pubblica del quarto sporgente, lato ponente. Secondo una prima ricostruzione si è ribaltato il telaio di ferro che contiene le pale eoliche e l’uomo é rimasto schiacciato. De Vita era stato assegnato dall’Agenzia per il lavoro portuale dalla società Tct che ha lasciato da anni il terminal container di Taranto, alla compagnia portuale nell’ambito degli interventi per la rioccupazione del personale portuale. Sul posto sono in questo momento forze di polizia e Autorità portuale di Taranto . (AGI)

Di seguito la nota di Acciaierie d’Italia. “Con riferimento all’incidente avvenuto stamattina sullo sporgente numero 4 Lato Ponente del Porto di Taranto, Acciaierie d’Italia comunica di non avere alcun coinvolgimento nelle operazioni che hanno condotto a tale incidente, né direttamente né tramite attività svolte da appaltatori per conto di Acciaierie d’Italia. Acciaierie d’Italia comunica inoltre di non avere in gestione lo sporgente numero 4 Lato Ponente del Porto di Taranto.”

La nota di Massimo Battista, Una città per cambiare – Taranto città normale – Periferie al centro

“È intollerabile che nel 2022 si muoia ancora a causa del lavoro, Taranto piange l’ennesimo morto. Un incidente grave accaduto questa mattina al quarto sporgente, le cui dinamiche sono ancora in via di definizione, l’ennesima tragedia che colpisce la nostra città. Alla famiglia dell’operaio deceduto vanno le nostre più sentite condoglianze.”

