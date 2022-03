Operaio morto a Taranto, la presidente Capone: “subito il tavolo tecnico”

“È notizia di stamattina la morte di un operaio nel porto di Taranto. Massimo De Vita, 40 anni, è l’ultima delle tante vittime sul lavoro che solo in Puglia, in un anno, sono aumentate del 12,2%. La nostra regione purtroppo è terza in Italia per incidenza di morti sul lavoro, dopo il Molise e la Sicilia, con 46 casi registrati al 31 gennaio 2022. Alla famiglia di Massimo va oggi la vicinanza e l’affetto dell’intero Consiglio regionale”.

Così la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, in apertura della seduta odierna.

“Non si può più morire di lavoro – ha aggiunto. Il Consiglio Regionale della Puglia ha attivato, lo scorso settembre, un tavolo tecnico sulla sicurezza e la legalità sui luoghi di lavoro in cui abbiamo voluto riunire gli assessori interessati, i presidenti delle commissioni consiliari, i capigruppo, le sigle sindacali e datoriali, Inps, Inail e lo Spesal regionale”.

“È necessario – ha concluso – continuare a tenere attivo quel tavolo, dare un’accelerazione agli interventi previsti, e se c’è da fare di più la Regione è pronta a farlo. Per questa ragione stamattina, intervenendo al Congresso della Cisl Puglia, ho annunciato che riconvocherò il tavolo la prossima settimana. Continuità dell’azione e valutazione delle attività intraprese saranno i temi all’ordine del giorno. E ogni organizzazione, ogni Ente, ogni Istituzione dovrà esercitare nella pienezza il proprio ruolo. Sono certa di abbracciare il sentimento e la visione comune di quest’aula ribadendo con forza che siamo e saremo sempre a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori pugliesi”.

