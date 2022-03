Furto nella Basilica di San Nicola

“Siamo sconcertati dalla notizia del furto avvenuto la notte scorsa nella Basilica di San Nicola”- dichiara l’architetto Maria Piccarreta, Segretario per la Puglia del Ministero della Cultura .

“A memoria non si ricorda che un Santo patrono sia stato oggetto di un atto tanto deprecabile che colpisce non solo la comunità dei fedeli ma l’intera città di Bari proprio per la sua eccezionalità. Questo gesto che ferisce i simboli della nostra identità dovrebbe portare ad una profonda riflessione sul senso di comunità e sull’intoccabilità del patrimonio comune. L’auspicio è che presto tutto il maltolto torni al suo posto”.

