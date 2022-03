Con “Aspettando la potatura” va in scena la Sindrome di Tourette

Come vive una persona affetta da Sindrome di Tourette, o meglio, come convive con i suoi tanti tic motori e vocali e con i suoi rituali mentali? E come è percepita nella società questa persona col suo “cervello irriverente”?

Lo svela “Aspettando la potatura”, un monologo quasi autobiografico che, scritto da Anita Bozzo, racconta la condizione di Ginevra, Ginny per gli amici, in modo realistico e diretto, arrivando al cuore e alla testa con una rappresentazione eccezionale.

La premiere pugliese di “Aspettando la potatura” sarà rappresentata alle ore 20.00 di giovedì 7 aprile al all’Auditorium TatÀ del CREST Cooperativa Teatrale, in via Grazia Deledda, nel Quartiere Tamburi di Taranto (info 3312066861).

I biglietti per questo evento benefico, organizzato per raccogliere fondi dall’associazione Tourette Italia Onlus, possono essere acquistati con prenotazione su Eventbrite al costo di 12 euro, gratuitamente per i diversabili, utilizzando il link https://bit.ly/3Iqrg42.

Lo spettacolo gode del patrocinio del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto e dell’Ente Provincia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: