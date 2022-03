Musillo incontra ausiliari traffico alla Lega

Si è svolto nella mattinata di domenica mattina, 20 marzo, un incontro tra il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, Walter Musillo, e un gruppo di ausiliari del traffico. Un confronto su varie problematiche promosso dal candidato consigliere comunale Francesco Battista (Lega), nella sede di via Cesare Battisti a Taranto.

Diverse le questioni affrontate; in particolare gli operatori presenti hanno evidenziato la questione progressione economica, segnalando il netto divario tra gli emolumenti percepiti dalla loro categoria e quelli di altri comparti assimilabili, e avanzando alcune proposte.

Musillo, annotando tutte le segnalazioni, ha assunto l’impegno di effettuare ogni necessaria verifica per valutare la fattibilità delle proposte avanzate, ribadendo il concetto che intende assumere solo impegni che siano concretamente realizzabili.

«Con certezza – ha confermato ciò che da tempo segnala – se eletto, l’ultimo provvedimento riguardante le strisce blu sarà stracciato e sostituito con qualcosa di più aderente alla realtà, che, soprattutto, non danneggi alcuno. Commercianti e cittadini in genere sono in grande sofferenza ed ogni provvedimento deve tenere conto.

Quello dei parcheggi rappresenta una questione annosa che non si può risolvere nel modo in cui lo ha fatto la decaduta amministrazione. Occorre operare nel solco di una visione più complessiva della mobilità, e noi lo faremo davvero seriamente una volta al governo della città».

