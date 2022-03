Matt Bianco in concerto al teatro Fusco di Taranto

Ultimo appuntamento per la rassegna culturale del Teatro comunale Fusco in collaborazione con il comune di Taranto e il Teatro Pubblico Pugliese.

Dopo la prosa che ha portato sul palco del teatro tarantino nomi e spettacoli iconici che hanno registrato il tutto esaurito nella quasi totalità degli appuntamenti, con i Matt Bianco si conclude anche la selezione musicale. E per quest’ultima serata una promozione last minute per gli appassionati del modern jazz. A partire da oggi la poltrona in platea settore b sarà venduta al costo € 15 anziché € 25 e la Galleria a € 10 invece che € 20.

«Siamo onorati di ospitare un concerto imperdibile con una band storica – commenta il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco – che con la sua musica elegante renderà questo appuntamento unico».

Un nuovo appuntamento con la musica internazionale sul palco del Teatro Fusco, dove il 24 marzo alle 21 va in scena il trio jazz Matt Bianco, con la tappa tarantina del loro ultimo tour: “Gravity”.

Formatosi nel 1982 per volere degli ex membri del gruppo di modern jazz Blue Rondo a la Turk, Matt Bianco mette al centro del proprio repertorio un jazz organico che riempie l’atmosfera e scalda l’ambiente, trascinando lo spettatore in un’avventura sonora unica nel suo genere: con 15 album all’attivo e lo status di vero e proprio gruppo di spicco del panorama jazz mondiale, Matt Bianco si presenta al pubblico tarantino con una line-up tutta nuova voluta dal front-man, il cantante e cantautore Mark Reilly, che ha formato una nuova band con Magnus Lindgren, sax e flauto svedese, e una buona parte del gruppo di Jamie Cullum.

Il costo dei biglietti in opzione last minute è di € 15 anziché € 25 per la poltrona in platea settore b e di € 10 invece che € 20 per la Galleria.

Il biglietto ridotto verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.

L’acquisto dei biglietti è possibile al botteghino del Teatro comunale Fusco oppure online all’indirizzo: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/matt-bianco/168537

Il complesso jazz chiude la rassegna di concerti del Teatro Fusco.

(foto Mariagrazia Giove)

