Musillo incontra FI Giovani Taranto

Massima attenzione ai giovani. Il candidato sindaco della coalizione “Grande Alleanza per Taranto” Walter Musillo, martedì 15 marzo ha incontrato i delegati di Forza Italia Giovani di Taranto per un confronto sulle varie questioni e problematiche che interessano i giovani del territorio tarantino.

A esporre idee e proposte il coordinatore Giovani FI Taranto Loris Panariti, l’imprenditore Francesco D’Amore e i componenti FI Giovani Davide Alfonso, Mattia Triggiante e Andrea Galante.

Problematiche note e pluridiscusse, che investono vari settori, dalla formazione alla sfera sociale come la mancanza di luoghi di aggregazione. Ribadita la necessità dell’autonomia universitaria e l’importanza di ampliare le offerte formative, che creino condizioni e opportunità occupazionali. Inoltre, è stata posta l’attenzione sui disagi legati alle facoltà attualmente attive, che sono carenti e mal dislocate e che offrono servizi universitari inefficienti.

«Dobbiamo porre i nostri ragazzi nelle condizioni di non dover più fuggire e di non rinunciare a un futuro migliore. Stavolta, -prosegue Musillo- non mi esprimo in qualità di candidato sindaco, ma da padre di tre ragazzi. Credo che la mancanza di un tessuto imprenditoriale giovanile, nella nostra città, sia generata anche dalla formazione poco adeguata e dalle poche alternative a cui affidarsi.

Io credo davvero nei nostri ragazzi, che quando conseguono la maturità, si dimostrano capaci, coraggiosi e pieni di entusiasmo verso il futuro. Nei prossimi cinque anni abbiamo il dovere di impegnarci per creare delle nuove possibilità. Siamo stanchi di vederli andar via, verso un futuro incerto e precario».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: