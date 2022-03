Incidente mortale sulla Taranto-San vito, perde la vita un 19enne

Tragedia sulla Taranto-San Vito questo pomeriggio, intorno alle 16. Un 19enne che viaggiava a bordo della sua moto ha perso la vita dopo aver impattato contro un’auto. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver urtato violentemente contro il veicolo (che viaggiava nella sua stessa direzione), il giovane avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto nella pista ciclabile lungo la carreggiata, finendo sull’asfalto.

Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118, Luca Stranges è morto sul colpo. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la Polizia Locale e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica del terribile incidente.

