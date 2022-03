Stellato: “Non aderisco a Noi di centro”

Di seguito una dichiarazione del consigliere regionale Massimiliano Stellato:

“L’adesione del collega Gianni Stea al partito “Noi di centro”, dell’amico on. Clemente Mastella, è a titolo personale e non riguarda in alcun modo il sottoscritto”. Lo chiarisce Massimiliano Stellato, consigliere regionale. “Il gruppo dei Popolari in consiglio regionale non federa la sua totalità con Noi di Centro, almeno per quanto mi riguarda. Nessuna mia adesione ad altri partiti, o movimenti, è in corso. Auguro comunque buon lavoro, al collega assessore, per il suo nuovo incarico politico”.

