Sanitaservice, contratto non rinnovato. Usb: sciopero e presidio sotto Asl il 24 marzo

Chiamati a sopperire le carenze di personale durante il periodo di maggiore pericolo dovuto alla pandemia, oggi gli “eroi” di quel momento si ritrovano a fare i conti con un contratto scaduto e non rinnovato e nessuna prospettiva per il futuro. Sono i lavoratori e le lavoratrici Sanitaservice a casa dal 1 Marzo nonostante la volontà della politica regionale di trovare una soluzione per queste famiglie.

Nonostante una serie di dichiarazioni fatte, nel concreto nulla è stato fatto per dare loro il giusto riconoscimento.

Per questo motivo, USB proclama per il giorno 24 C.M. lo sciopero con presidio dei precari e delle precarie Sanitaservice a partire dalle ore 9:00 sino alle 14:00 della stessa giornata sotto la ASL di viale Virgilio.

USB c’è e resterà al loro fianco per restituire dignità a questi lavoratori e lavoratrici fino a quando giustizia sociale sarà fatta.

Nota del Coordinatore Provinciale USB, Franco Rizzo

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: