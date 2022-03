FP CGIL: dipendenti comunali pochi e aggrediti

Sarà presentata nella sala del Circolo Dipendenti Comunali di Parco Cimino, a Taranto, la piattaforma rivendicativa della Funzione Pubblica CGIL rispetto alla campagna RSU al Comune di Taranto.

“Sentire parlare di schede del PNRR, di rilancio dell’attività amministrativa, e delle presunte “virtuosità” di un ente che conquista il rating da tripla A per il risparmio fatto proprio sui dipendenti, non tiene conto di una pianta organica ridotta e che spesso lavora in condizioni di estremo disagio, e della perdita di efficacia del servizio pubblico nelle risposte dei cittadini. Per questo sarà importante ripartire dagli uomini e dalle donne che all’interno del Comune di Taranto lavorano e assicurano servizi indispensabili”.

Così Tiziana Ronsisvalle annunciando la conferenza stampa che si terrà lunedì 21 marzo alle 10.00 proprio nella sede di Parco Cimino.

Ma insieme al tema della pianta organica la Funzione Pubblica CGIL punta tutto su due assi portanti che saranno anche oggetto di seminari formativi.

Ogni giorno il personale dipendente del Comune di Taranto, specie nel settore dei servizi sociali subisce aggressioni e atteggiamenti violenti nell’espletamento delle proprie funzioni – spiega la Ronsisvalle – e per questo la sicurezza dovrà rappresentare anche un punto cardine su cui lavorare anche in ambito di contrattazione di secondo livello.

Sicurezza ma anche responsabilità individuale e collettiva.

Contiamo – dice ancora la rappresentante della Funzione Pubblica – di promuovere protocollo d’intesa con l’ente per aderire alla campagna nazionale “Mi illumino di meno”, piccolo gesti responsabili che dovranno rappresentare anche procedure condivise per il superamento dell’emergenza energetica.

