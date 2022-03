Crisi economica e proposte di sviluppo, Musillo incontra Casartigiani

Rincari, attività in difficoltà, lotta all’abusivismo e maggiore vicinanza delle istituzioni politiche: queste alcune delle esigenze emerse durante l’incontro del candidato sindaco della “Grande Alleanza per Taranto” Walter Musillo con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali nella sede provinciale di Casartigiani.

Al confronto hanno presenziato il direttore di Casartigiani Rosita Giaracuni, il segretario provinciale Stefano Castronuovo e i rappresentanti delle categorie quali Ivano Mignogna presidente acconciatori ed estetica, Fabio Chiochia responsabile acconciatura uomo, Nico Albano delegato formazione professionale, Giacinto Fallone presidente autotrasporti, Salvatore Baio segretario imprese funebri, Antonello Pignatelli delegato società mutuo soccorso e marmisti e Orlando Micoli in rappresentanza delle imprese della provincia.

I rappresentanti di categoria hanno consegnato a Musillo un documento che analizza l’attuale situazione delle attività tarantine e offre delle proposte alternative, sui temi riguardanti lo sviluppo economico, il lavoro, le infrastrutture e il welfare, per il rilancio del sistema imprenditoriale ionico. Musillo ha ribadito la piena adesione al confronto e la disponibilità a promuovere altri incontri.

«Le proposte – dichiara – sono già nel nostro programma. Non smetterò mai di sottolineare quanto per noi, sia vitale e necessario il confronto con le associazioni di categoria e i vari stakeholder che da anni sono parte attiva del territorio. Non siamo in grado di promettere azioni impossibili, piuttosto ci orientiamo su possibilità concrete. Uno dei principi fondamentali di questa coalizione è la legalità, che difenderemo, per tutelare i lavoratori che credono ancora nei principi dell’onestà e della trasparenza».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: