Amministrative, Battista: “Confrontiamoci pubblicamente”

“La campagna elettorale è ormai partita, nonostante l’assenza di una data certa, la città è piena di gigantografie di candidati Sindaci e non solo. Sono convinto però che non si possa basare tutto su semplici quanto freddi manifesti elettorali, penso che i tarantini meritino di più. Proprio per questo invito tutti i candidati Sindaci ad un confronto in pubblica piazza, gestito da giornalisti e trasmesso dai tanti mezzi d’informazione locali.

Un confronto schietto e sincero sui contenuti, sulle idee e su cosa ogni candidato pensa per il futuro della città. Sarà un ottimo servizio per i nostri concittadini che dovranno recarsi al voto e una dimostrazione di democrazia vera. Io sono pronto al confronto, mi auguro lo siano anche i miei competitor.”

Nota di Massimo Battista -Una città per cambiare Taranto -città normale -Periferie al centro

