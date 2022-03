Tumore alla prostata: ’(H)Open Weekend di Fondazione Onda

Gli ospedali Santissima Annunziata di Taranto e San Pio di Castellaneta aderiscono all’evento (H)Open Weekend Tumore alla prostata, organizzato dalla Fondazione Onda in occasione del fine settimana dedicato alla festa del papà.

Si tratta di un weekend di sensibilizzazione sul tumore alla prostata, che prevede servizi gratuiti informativi e clinico-diagnostici nei due presidi che hanno conseguito, proprio quest’anno, il Bollino Azzurro per l’approccio multidisciplinare a questa problematica di salute.

In particolare, per il Santissima Annunziata sono stati realizzati due contributo video, a cura della struttura complessa di Urologia e del team multidisciplinare di urologia oncologica (G.Uro), disponibili a partire da venerdì 18 nei canali informativi e social di Asl Taranto.

Il dottor Salvatore Pisconti, direttore della struttura complessa di oncologia medica, illustra l’aspetto organizzativo per il paziente affetto da sospetta o conclamata neoplasia prostatica. Il dottor Antonio De Cillis, specialista urologo del presidio tarantino, si sofferma sulle indagini primarie per procedere con la diagnosi.

Il team multidisciplinare del San Pio di Castellaneta ha realizzato, invece, un video illustrativo completo sulla diagnostica e la multidisciplinarietà del carcinoma della prostata, con l’apporto di diversi specialisti.

Sabato 19 marzo, inoltre, sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche urologiche presso l’ambulatorio di urologia sito al primo piano del San Pio, dalle 9 alle 13, portando con sé documenti attestanti eventuali visite ed esami precedentemente eseguiti.

Per accedere al servizio è necessario prenotarsi al numero 099 8496510.

Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili.

L’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda è sensibilizzare quanto più possibile la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata.

“Con quest’iniziativa diamo seguito al riconoscimento del Bollino Azzurro con cui la Fondazione Onda ha premiato i due presidi jonici lo scorso febbraio” – sottolinea il direttore generale Vito Gregorio Colacicco – “Sono opportunità importanti per la sensibilizzazione e l’informazione ai cittadini circa l’ampia gamma dei servizi sanitari offerti per il trattamento del tumore della prostata in Asl Taranto”.

I video tutorial realizzati per l’evento saranno disponibili a partire da domani sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram istituzionali di Asl Taranto. Per informazioni generali sul progetto (H)Open Weekend Onda, si può visitare il sito www.bollinirosa.it e cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti”.

