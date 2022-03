Taranto si prepara al Circuito Nazionale di Vela classe O’Pen Skiff

Domenica prossima, 20 marzo, Taranto diventa banco di prova importante, in vista della prima tappa del Circuito Nazionale di vela Classe O’Pen Skiff che si disputerà, sempre nella rada di Mar Grande, nel week end dal 25 al 27 marzo prossimi.

Nel campo di regata che lo scorso giugno ospitò le grandi barche volanti del Sail GP, si disputerà infatti, la prima regata del Campionato Zonale di categoria. Una sorta di campionato regionale che misurerà anche il grado di maturità raggiunto dalla classe pugliese.

I circoli della classe O’Pen Skiff scelgono ancora una volta Taranto e il suo stadio del mare, per mettere in campo tutto il talento della nuova generazione di atleti della Classe. Stiamo lavorando tantissimo affinché Taranto abbia il riconoscimento che si merita nell’ambito degli sport del mare – spiega il vice presidente di Ondabuena, Francesco Bonvino – ed è in questa direzione che lavoriamo sia con la scuola, che con le squadre agonistiche che quest’anno vedrà affacciarsi per la prima volta, in scenari così importanti, le nuove promesse allevate dal nostro circolo velico durante il periodo invernale.

Tocca prevalentemente ai giovanissimi di Ondabuena mantenere alta la bandiera e i primati che il club tarantino è riuscito a conquistare in questi anni, fino all’aggiudicazione del titolo europeo con Federico Quaranta e gli ottimi piazzamenti (secondo e quinto posto) al Mondiali di Calasetta (Guernieri e Quaranta).

Ora sarà prevalentemente la volta dei nostri under 12 – spiega coach Gianfranco Muolo, che insieme a Giacomo Muolo, allena ogni settimana gli atleti tarantini – giovanissimi (hanno tutti 9 e 10 anni) che hanno già dato importanti prove di capacità tecniche in ambito di raduni e piccole regate, ma che ora dovranno superare l’importante test dei nervi saldi, sia nel campionato zonale che in quello nazionale.

Il comitato di regata designato dalla VIII zona della Federazione Italiana Vela è composto da Giovanni Rochira e Giuseppe Tortorella. Arbitro della competizione sarà Francesco De Blasi.

Le regate di domenica 20 marzo sono organizzate dal Circolo Velico Ondabuena con la collaborazione del Circolo Azimuth e saranno visibili dalle 11.00 dal Lungomare di Taranto. Base logistica: Molo Sant’Eligio.

