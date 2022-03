“Taranto è la prima città in Puglia per il Verde urbano. Piantati più di 8mila alberi in un solo anno. Quanto annunciato oggi da Legambiente, con il monitoraggio condotto sulla gestione di parchi e aree naturali nei comuni in Puglia, premia tutti noi. Durante il nostro mandato abbiamo recuperato e destinato risorse ingenti per la cura del verde urbano e per lo sviluppo di nuove aree naturali in città, anche grazie a partnership di valore: tutti ormai conoscono il nostro grande piano di forestazione urbana di Taranto, la Green Belt, che ha già preso il via con la piantumazione dei primi 7000 nuovi alberi in diversi quartieri e aree della città.

Tutti sanno della bellissima iniziativa solidale di Alessandro Gassmann che ne donerà a Taranto altri 200.

Ma non si tratta solo di questo. Oggi Taranto spicca tra i 56 comuni analizzati anche per la competenza degli uffici tecnici di gestione del verde in città e per l’efficacia delle attività di comunicazione al pubblico su questo tema: è il risultato corale di un percorso che abbiamo condotto con tanti professionisti, compresi quelli dell’Urban Transition Center, ascoltando e comunicando con i cittadini che desiderano da tanto aria più pulita e maggiori spazi naturali per il benessere soprattutto di bambini e anziani.

Questo riconoscimento è il ritorno di un’azione concreta e di anni al lavoro per il bene di Taranto. Ora è il momento di continuare insieme.” Nota di Rinaldo Melucci.

