Il Prefetto di Taranto in Confindustria

Il Prefetto di Taranto, S.E. Demetrio Martino, si è recato per la prima volta in visita in Confindustria Taranto. Presieduto dal Presidente degli industriali Salvatore Toma, il confronto col Prefetto -con gli organi direttivi – ha toccato una molteplicità di tematiche, anche alla luce del delicato momento storico.

“Ringraziamo particolarmente S.E. il Prefetto Martino per la sensibilità dimostrata nell’accoglimento del nostro invito al confronto nella nostra sede – ha dichiarato il presidente Toma – ed allo stesso tempo auspichiamo che questo canale di comunicazione per noi così importante possa rimanere sempre aperto, in un’ottica di chiarezza e di scambio, come quella che oggi ha caratterizzato il nostro incontro”.

Dalle bonifiche allo stato di avanzamento del Cis – il Contratto Istituzionale di Sviluppo – alla complessa situazione di impasse in cui versa il centro siderurgico, il confronto è servito sicuramente da un lato a conoscere a che punto sono alcuni interventi sul territorio (è il caso delle bonifiche) e altri strumenti avviati da anni (il Cis) e dall’altro a evidenziare le principali istanze che arrivano dal sistema delle imprese, già reduce da due anni di emergenza epidemiologica ed oggi alle prese con gli effetti dirompenti di una crisi internazionale dovuta agli eventi bellici (dai costi delle materie prime al rincaro energetico, alle conseguenti tensioni nell’autotrasporto).

Il Prefetto, dopo aver ascoltato gli interventi dei presenti, ha assunto alcuni impegni in ordine a precise sollecitazioni giunte dal Presidente Toma rispetto all’avvio di un più costante scambio informativo sulle questioni più urgenti del territorio, invitando le imprese a tenere saldo il timone in un momento di grande incertezza come quello attuale, e ribadendo, sulle problematiche più urgenti che investono anche il territorio jonico, la massima attenzione da parte del Governo.

