III edizione della raccolta sangue Usb-Fidas. In programma già la IV

Circa una quarantina i donatori che questa mattina hanno raggiunto l’autoemoteca del SS Annunziata di Taranto per donare il sangue, aderendo alla terza edizione dell’iniziativa promossa dall’Unione Sindacale di Base in collaborazione con la Fidas di Taranto.

Oggi, nella centralissima Piazza della Vittoria, insieme ai rappresentanti del sindacato, tra cui Michele Altamura al quale è stata affidata l’organizzazione, anche il presidente della Fidas Giovanni Mattiuzzo, ed i diversi partner rappresentati da Carla Lucarelli per Giorgioforever, Luca Contrario per Giustizia per Taranto e Luciano Manna per Radiovera.org. Ha aderito alla raccolta anche l’associazione Martin Pescatore.

Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato grande sensibilità, recandosi presso l’autoemoteca, tra cui anche alcuni lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria.

Michele Altamura, Usb: “Siamo soddisfatti di questa iniziativa e già possiamo anticipare che la prossima edizione si terrà a fine giugno al fine di recuperare quello che non è stato possibile realizzare gli scorsi anni a causa della pandemia”.

Giovanni Mattiuzzo, Fidas Taranto: “Siamo sulla soglia della sufficienza per quel che riguarda il sangue disponibile. Questo è un importante momento di condivisione, soprattutto dopo un periodo intenso come quello dell’emergenza sanitaria che ha frenato questo tipo di eventi”.

Carla Lucarelli, Giorgioforever: “Il sangue in alcuni percorsi sanitari, e soprattutto in alcuni momenti, è determinante ai fini della riuscita di una terapia. Per questo invito tutti coloro che possono, a compiere un gesto semplice, ma prezioso per la salute, e a volte per la vita degli altri”.

Luca Contrario, Giustizia per Taranto: “Piccoli gesti che creano grandi risultati. Donare il sangue significa donare la vita. Per Giustizia per Taranto, che ha a cuore la difesa della vita e della salute, era doveroso essere presenti. Siamo inoltre lieti di essere qui accanto alla Fidas ed ai promotori dell’iniziativa”.

Al termine della donazione ai donatori è stata offerta la colazione ed un gadget come ricordo del momento di solidarietà.

Nota USB Taranto

