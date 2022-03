I Pediatri di Taranto donano 6.700 euro alla Croce Rossa per l’emergenza in Ucraina

La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Taranto aderisce pienamente all’accordo regionale per l’assistenza e il supporto ai minori provenienti dall’Ucraina, sottoscritto insieme alle altre organizzazioni regionali di pediatri di libera scelta. Nello spirito di questa totale adesione, la FIMP jonica ha provveduto a una donazione economica, dell’importo di 6.700 euro, versati alla Croce Rossa per l’assistenza umanitaria in Ucraina.

La FIMP di Taranto rinnova così il proprio impegno, nell’ambito dell’iniziativa regionale, a fornire gratuitamente assistenza ai minori ucraini in tutti gli studi convenzionati e in eventuali centri di assistenza organizzati dalla Regione Puglia.

Già pienamente coinvolti in tutte le iniziative della direzione strategica di Asl Taranto, i pediatri di libera scelta associati sono parte attiva nel procurare beni e generi di prima necessità, in linea con lo spirito di accoglienza, assistenza e fraterna disponibilità che da sempre distingue la nostra terra di Puglia.

I pediatri sono sempre vicini a tutti i bambini, soprattutto alle piccole e ai piccoli in situazione di sofferenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: