Federconsumatori Taranto ancora più vicina ai cittadini tartassati

La presidente Maria Antonietta Brigida annuncia che «Federconsumatori Taranto ha aperto nuovi sportelli per essere sempre più vicina ai cittadini in questo momento particolare, un periodo in cui stanno arrivando bollette spropositate, sia di luce che di gas, e tante cartelle esattoriali riferite ad anni passati delle quali bisogna controllare se non siano già trascorsi i tempi della prescrizione».

«Per questo ci siamo dotati di nuovi consulenti, avvocati e commercialisti in grado di dare risposte certe ai cittadini – ha poi detto Maria Antonietta Brigida – che invitiamo a rivolgersi con fiducia a Federconsumatori Taranto per una consulenza gratuita».

Gli uffici sono in via Liguria n.89 dove si riceve, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; info email: federconsumatoritaranto@pugliafederconsumatori.it – Tel: 0999944826 – Cell: 3299898896).

«Purtroppo l’aumento dei prezzi nel mese di marzo – ha poi spiegato Maria Antonietta Brigida – ha portato a far lievitare la spesa settimanale di una famiglia di 4 persone del +13,7% rispetto allo spesso periodo dell’anno scorso: sono necessarie misure di sostegno alle famiglie e azioni di contrasto alle speculazioni».

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato le stime complessive degli aggravi a carico delle famiglie, che ammontano a +2.354,98 Euro annui.

L’aumento diventa evidente ed allarmante se guardiamo ad un paniere di beni “essenziali” per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi, il cui costo ammonta a 378,28 Euro a settimana, pari al +13,7% rispetto allo scorso anno.

Le voci che aumentano in modo più marcato risultano, come è facilmente immaginabile, la benzina (+42%), luce e gas (+36%), ma crescono anche i prezzi di frutta e ortaggi freschi (+28%), carne e uova (+21%) nonché pane e pasta (+10%).

«Tutti prodotti fondamentali – ha concluso Marioa Antonietta Brigida – i cui aumenti hanno un forte impatto soprattutto sui bilanci delle famiglie meno abbienti, per le quali, da tempo, sosteniamo sia necessario disporre maggiori sostegni. È urgente, inoltre, che il Governo intervenga non solo sul fronte delle tariffe di luce e gas, ma anche su quello dei carburanti, azzerando le accise e abbassando la tassazione, per un risparmio complessivo di 1.102 Euro annui ad automobilista».

Di seguito le tabelle con il costo settimanale del paniere essenziale e il confronto con il 2021.

Spesa settimanale per famiglia composta da 4 (2 adulti + 2 ragazzi) 2022 Var % 2022/2021 al giorno per 7 giorni Latte fresco l. 1 € 1,72 € 12,04 2% Pane al Kg. € 3,49 € 24,43 4% Pasta 500g € 0,96 € 6,72 17% Uova conf. da 10 € 2,99 € 2,99 33% Fettine di vitello al kg. € 19,50 € 19,50 9% Nasello al kg. € 21,60 € 21,60 14% Pomodori pachino € 3,90 € 3,90 30% Zucchine al kg. € 3,90 € 3,90 28% Patate al kg. € 1,68 € 1,68 6% Banane al kg. € 2,40 € 2,40 1% Mele Golden al kg. € 2,49 € 2,49 26% Passata di pomodoro € 1,29 € 3,87 0% Prosciutto crudo all’etto € 3,50 € 7,00 3% Cereali da colazione € 3,69 € 3,69 6% Olio € 7,90 € 2,70 0% Caffè 50 capsule € 9,90 € 9,90 0% TOTALE € 128,81 al giorno per 7 giorni CAFFE’ AL BAR € 1,20 € 8,40 9% MERENDA RAGAZZI N.2 € 2,00 € 10,00 0% ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI € 3,00 € 21,00 0% PARCHEGGIO € 4,00 € 20,00 0% BENZINA € 8,21 € 57,50 42% LUCE E GAS € 6,97 € 48,77 36% CONDOMINIO E RISCALDAMENTO € 5,00 € 35,10 10% TELEFONIA E INTERNET € 3,21 € 22,50 0% RC AUTO € 3,74 € 26,20 7% TOTALE € 249,47

