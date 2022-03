Corso per le competenze trasversali sulla violenza di genere

Al via a Taranto, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il Corso per le Competenze Trasversali “L’integrazione tra sistema giustizia e sistema dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”.

Il corso, diretto dal Prof. Nicola Triggiani (Ordinario di Diritto processuale penale) e finanziato dalla Regione Puglia, costituisce un percorso innovativo che, grazie al Protocollo d’intesa approvato dal Senato Accademico lo scorso anno, vede la collaborazione tra il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari e i centri antiviolenza della provincia di Taranto gestiti dalle Associazioni “Sud Est Donne” e Alzàia Onlus”, con il patrocinio del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Bari, della Fondazione Scuola Forense di Taranto e dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

Tredici seminari – per un totale di 50 ore di formazione – saranno l’ossatura di questo corposo percorso formativo che vede coinvolti docenti provenienti da tutta Italia e che si rivolge non solo al corpo studentesco dell’Università di Bari, ma anche a operatrici e operatori della rete antiviolenza locale e a chiunque abbia necessità di approfondire le problematiche connesse alla violenza di genere.

Obiettivo del corso è, infatti, quello di dare attuazione alla delibera della Giunta Regionale 1556/2019 “Adozione del piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-20”, al fine di promuovere un graduale cambiamento culturale, mettendo in atto azioni e interventi tesi ad educare, sensibilizzare, prevenire e combattere ogni forma di discriminazione, sradicare vecchi stereotipi legati ai ruoli di genere e a modelli sessisti, anche attraverso l’esperienza professionale dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio jonico.

I seminari prevedono il coinvolgimento di molteplici professionalità provenienti dall’accademia e dalla società civile, con un approccio multidisciplinare: professori universitari di diverse discipline, magistrati, avvocati, psicologi, psicoterapeuti, criminologi, medici, operatrici dei CAV affronteranno la questione della violenza di genere da prospettive diverse e in modo integrato.

La metodologia didattica comprenderà sia lezioni frontali sia l’approfondimento di casi-studio. Il corso prenderà il via il prossimo 5 aprile, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico UniBa di Taranto, con i saluti di: Rosa Barone, Assessora al Welfare della Regione Puglia; Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico; Nicola Triggiani, Direttore del Corso e Ordinario di Diritto processuale penale UniBa; Eugenia Pontassuglia, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Taranto; Antoniovito Altamura, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. A seguire, le lezioni del Prof. Riccardo Pagano, Ordinario di Pedagogia generale e sociale, e della Dott.ssa Giulia Sannolla, Referente antiviolenza dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia.

La partecipazione al Corso per le Competenze Trasversali è prevista per un numero massimo di 250 partecipanti, di cui 100 potranno frequentare in presenza; gli altri parteciperanno alle attività didattiche su piattaforma Microsoft Teams.

Il corso è aperto gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti a Corsi di studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università di Bari “Aldo Moro” e alle/ai dottorande/i di ricerca iscritti ai relativi corsi, nonché a soggetti esterni all’Università di Bari, previo pagamento di una modica tassa di iscrizione. Agli studenti Uniba che frequenteranno il corso saranno attribuiti 6 crediti formativi.

Per gli avvocati sono previsti 13 crediti formativi. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i soggetti esterni ad Uniba. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione – da effettuare entro il 4 aprile p.v – sono reperibili sul portale dell’Università di Bari nella sezione Didattica/Competenze trasversali.

