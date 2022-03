Corso di laurea in infermieristica, OPI Taranto: notevoli passi in avanti

“Si è svolto ieri mercoledì 16 marzo 2022 presso la Direzione generale della ASL Taranto un incontro tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Scuola di Medicina, rappresentata dal Prof. Alessandro Dell’Erba, la Direzione strategica della ASL Taranto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco, dal Direttore Sanitario Dott. Sante Minerba e dal Direttore amministrativo Dott. Vito Santoro, la Dirigente della SSD Formazione ASL Taranto, Dott.ssa Margherita Taddeo e il Presidente OPI Taranto Dott. Pierpaolo Volpe, per affrontare le criticità a suo tempo evidenziate sul Corso di laurea in Infermieristica.

Per il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Taranto l’incontro è stato estremamente positivo e dimostra in modo tangibile l’impegno dell’Università degli Studi di Bari e della Direzione strategica della ASL Taranto di risolvere a stretto giro tutte le criticità in essere.

L’impegno assunto dalla ASL Taranto è stato anche quello di valorizzare sempre di più l’Università nella nostra Città e nello specifico di tutti i Corsi di laurea delle Professioni sanitarie, anche alla luce delle evoluzioni previste dal PNRR afferma il Presidente Volpe.

Dando seguito alle intese già raggiunte sul tavolo di confronto regionale dagli OPI della Puglia con la Regione, è stata finalmente stilata la road map che inizierà nelle prossime settimane e che vedrà il Direttore Generale, Dott. Vito Gregorio Colacicco, impegnato in prima persona.

Come OPI Puglia abbiamo effettuato un lavoro certosino di ricostruzione normativa dei requisiti di accreditamento dei Corsi di laurea, evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza dell’attuale sede del Corso di laurea. Le prospettive sono ottime, afferma il Presidente Pierpaolo Volpe, siamo però consapevoli che ci vorrà ancora qualche mese per risolvere le criticità, ma oramai la strada è tracciata.

La sanità tarantina potrà crescere solo se la nostra Città sarà totalmente imbibita di “Università” afferma il Presidente Volpe; il cambiamento anche culturale e di paradigma è possibile solo attraverso la formazione che non può che essere universitaria.”

Lo scrive il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Taranto, Dott. Pierpaolo Volpe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: