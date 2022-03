Taranto, FdI: “Vilipendio Forze Armate non resti impunito”

“Chi di competenza proceda immediatamente a vagliare il reato penale di vilipendio delle Forze Armate nei confronti di coloro che hanno lanciato sassi e rivolto offese infamanti nei confronti dei militari della Marina e dello Stato durante il transito di Nave Carabiniere nel canale navigabile di Taranto.

Le fazioni dell’estrema sinistra resesi protagoniste di tale deplorevole contestazione hanno, ancora una volta, superato ogni limite andando ben oltre la manifestazione del libero pensiero cercando di ingenerare discredito, disprezzo e pregiudizi ideologici nei confronti delle istituzioni.

Attendiamo, dunque, che si contesti l’ipotesi di reato di vilipendio per tutelare il prestigio delle istituzioni e delle Forze Armate e per scongiurare casi di emulazione. Il vergognoso episodio ha coinvolto ovviamente pochissimi “sinistrati”; infatti, il popolo tarantino assiepato per assistere al passaggio dell’unità navale ben più numeroso di questi facinorosi ha salutato i nostri ragazzi che rientravano in porto urlando non di certo “ASSASSINI” ma – come sempre – “VIVA LA MARINA” e “VIVA L’ITALIA”.

Nota di Dario Iaia e Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia Taranto)

