Sport come cultura: Musillo incontra il dott. Massimo Orlando

Interessante incontro con scambio di opinioni tra il candidato sindaco della “Grande Alleanza per Taranto”, Walter Musillo, e il dott. Massimo Orlando, noto specialista cardiologo, candidato per il “Movimento Sportivo”.

Presente Pierluigi Borgia, referente della lista che si presenta alle prossime amministrative. Piena sintonia sulle linee programmatiche con una sostanziale identità di vedute partendo da punti di osservazione diversi. Quello prettamente medico scientifico di chi, come il dott. Orlando, vive quotidianamente la realtà del mondo sportivo a cui è molto vicino, e quello di chi invece, candidandosi al ruolo di sindaco, è in continuo ascolto delle varie istanze del territorio.

«Collegamenti, sport e cultura -per Musillo- sono tre elementi fondamentali che sono indefettibili in un programma di valorizzazione delle periferie, oggi abbandonate a sé stesse. Occorre rivedere il sistema della mobilità per avvicinare le periferie, favorire lo sviluppo di iniziative culturali, e ampliare l’offerta di strutture per la pratica sportiva a tutti i livelli. Ciò che è stato promesso ad ogni campagna elettorale; noi lo faremo davvero! Perché promettiamo solo ciò che sappiamo di poter fare».

Perché un medico, affermato e già molto impegnato sceglie di candidarsi? «Perché occorre impegnarsi – secondo il dott. Orlando- come cittadini per provare a far crescere Taranto; per questo non occorrono programmi faraonici, concretamente irrealizzabili, e poi di fatto irrealizzati. Occorre ascoltare la gente per comprenderne le reali necessità.

Non sono le grandi barche a vela o il tappare le buche l’unico impegno di chi amministra una comunità. In questi anni non abbiamo avuto interlocutori validi; in particolare nel settore della sanità di cui ho naturalmente conoscenza diretta. Occorre competenza».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: