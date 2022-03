Sorpreso con hashish, bilancino e coltello: pregiudicato in manette

I carabinieri della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di coltello a serramanico, un 44enne tarantino, con precedenti penali per analoghi reati.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile, nell’espletamento di un posto di controllo, hanno intimato l’alt all’uomo a bordo di un’autovettura, il quale a seguito di perquisizione, è stato sorpreso in possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish contenuti in piccole bustine termosigillate abilmente occultate all’interno degli slip.

Insospettitisi, i militari hanno ritenuto di approfondire i controlli, eseguendo una perquisizione presso l’abitazione del 44enne, dove è stato rinvenuto:

– altro stupefacente per un totale di circa 123 grammi di hashish gran parte del quale già confezionato in bustine termosigillate;

– un bilancino di precisione;

– vari utensili per la lavorazione ed il confezionamento della sostanza.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Sia la sostanza stupefacente sia il coltello sono stati posti sotto sequestro penale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: