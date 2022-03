“Non si può ripudiare la guerra lanciando pietre e rivolgendo insulti ai nostri militari. Questo è pacifismo deviato, irrispettoso del sacrificio che donne e uomini in divisa hanno compiuto e compiranno per preservare la pace, come vuole la nostra Costituzione.

All’equipaggio di nave Carabiniere, così come a chiunque sia impegnato contro la guerra, giunga il nostro sostegno: le persone per bene sono con voi.”

Nota di Rinaldo Melucci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: