Ciclovia dell’Acquedotto, al via il quarto lotto e a giorni affidamento del terzo

“Oltre 150 chilometri di bellezza da percorrere in bicicletta: per la prima volta siamo fiduciosi che la Ciclovia dell’Acquedotto pugliese da Locorotondo a Grottaglie potrebbe essere ultimata per l’inizio della prossima estate. Un’opportunità turistica che la Valle d’Itria potrebbe essere in grado di offrire.

“Dopo continui solleciti, infatti, l’assessore ai Trasporti Maurodinoia, ci ha comunicato che, dopo tre anni, finalmente partono i lavori del quarto lotto, da Villa Castelli a Grottaglie, passando da Martina Franca. La procedura regolarmente aggiudicata (stazione appaltante il Comune Villa Castelli) e finanziata interamente era rimasta solo sulla carta.

“Non solo, ma all’inizio di aprile prossimo saranno affidati i lavori del terzo lotto in modo che il percorso possa essere completato nella sua interezza.

“Vale la pena oggi più di ieri ricordare che quando parliamo di Ciclovia dell’Acquedotto pugliese non parliamo di una semplice pista ciclabile, ma di una delle più importanti opere strategiche per lo sviluppo turistico del territorio, per questo come Fratelli d’Italia abbiamo fortemente sollecitato l’assessore Maurodinoia a completarla.”

