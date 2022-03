USB: raccolta sangue in Piazza della Vittoria

Raccolta di sangue organizzata per giovedì 17 marzo dalle 8.00 alle 12.00 in piazza della Vittoria, a Taranto. L’iniziativa, che vede insieme l’Unione Sindacale di Base e la Fidas, resa possibile grazie alla collaborazione dello staff del Centro Trasfusionale del SS Annunziata, arriva alla sua terza edizione e raccoglie il sostegno di altre realtà associative del territorio come Giustizia Per Taranto, GiorgioForever, Radiovera.org e Team Martin Pescatore.

Alle 9.15 è prevista una conferenza stampa con il Presidente della Fidas Taranto, Giovanni Mattiuzzo, con il coordinatore provinciale Usb Taranto Franco Rizzo e con Michele Altamura, Usb Taranto. Ai donatori verrà offerta la colazione ed un gadget come ricordo del momento di solidarietà. Si garantisce il rispetto delle misure anti Covid.

Nota USB Taranto

