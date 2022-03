Sversamento liquami a Paolo VI, Musillo: «Ennesima riprova del totale abbandono delle periferie»

Nuovo sversamento di liquami al Quartiere Paolo VI, nell’area compresa tra via Cannata, viale della Liberazione e via IV Novembre; 190 famiglie che dal 2019 attendono una soluzione e, nel frattempo, vivono in condizioni di assoluta precarietà igienica, con i liquami che si infiltrano negli scantinati oltre che allagare le strade.

Come spesso accade si è assistito allo scaricabarile tra i vari enti che in qualche misura hanno competenza; infine, si è giunti alla conclusione che il ripristino è possibile conche il comune di Taranto autorizzi l’acquedotto pugliese a svolgere i lavori.

«Ennesima dimostrazione –secondo il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto Walter Musillo – del totale abbandono in cui versano le periferie di Taranto; dai collegamenti ai servizi primari, nonostante i proclami della decaduta amministrazione, i quartieri periferici considerati di serie “B”.

Le periferie sono al centro del nostro programma, come lo erano nel programma che noi abbiamo contribuito a formare cinque anni fa, ma che qualcuno ha ritenuto di cestinare».

