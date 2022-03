Giochi del Mediterraneo TA2026, dichiarazione Elio Sannicandro

“Oggi è una giornata importante per Taranto e per la Puglia”- è il commento del Direttore del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo TA2026, Elio Sannicandro.

“Grazie allo stanziamento di 150milioni di euro rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e grazie all’emendamento approvato la notte scorsa in Commissione Bilancio del Senato, la kermesse internazionale che si disputerà a Taranto nel mese di giugno 2026 ha una prima importante copertura finanziaria che permetterà non solo la buona riuscita dell’evento ma anche la possibilità di trasformare una manifestazione sportiva in una vetrina internazionale per la città di Taranto e per tutta la Puglia”.

“Ringraziamo la Ministra per il Sud, Mara Carfagna”- prosegue Sannicandro “che ha puntato su questa manifestazione per rilancio di Taranto, ma anche per valorizzare tutto il Sud ed il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Ma colgo anche l’occasione per ringraziare tutti parlamentari pugliesi ed in particolare l’on. Pagano che si sono spesi e hanno votato l’emendamento, è stato un eccellente lavoro di squadra e di buona politica. Ora avanti tutta, c’è tanto lavoro da fare e il 2026 è dietro l’angolo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: