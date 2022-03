Taranto Popolare, Mazzariello: “Sabato 26 marzo ci presentiamo alla città”

Tutto pronto in casa Taranto Popolare per la presentazione della lista che si terrà sabato 26 marzo, alle ore 11.00, presso il Teatro Orfeo.

“Sono orgoglioso di poter finalmente mostrare alla cittadinanza il nostro progetto – ha dichiarato il Presidente del movimento, Michele Mazzariello -, quel progetto nel quale crediamo e per il quale siamo all’opera ad ogni ora del giorno.

Non è stato facile selezionare tra i tanti, quei profili che meglio rappresentano i valori di Taranto Popolare ma sono certo di essermi circondato di persone vere, competenti, capaci di lavorare perseguendo come unico obiettivo il bene della comunità che amiamo.

Sin dalla nascita del nostro movimento abbiamo scelto di toccare con mano l’elettorato, di scendere per strada, di metterci la faccia, di ascoltare le problematiche della gente, di essere al loro fianco.

Questa volta abbiamo deciso di incontrarci in un luogo simbolo della nostra citta, che garantisca la possibilità di essere presente a chiunque lo voglia, quel Teatro Orfeo che per tutti rappresenta un punto di riferimento in ambito sociale e culturale.

Sabato 26 marzo ci presenteremo alla città, parleremo come si fa tra amici del nostro programma, dei nostri valori, quelli centristi e cattolici e poi motiveremo la scelta di correre a supporto dell’unico candidato sindaco che riteniamo credibile, ovvero Rinaldo Melucci.

Questo – conclude il leader di Taranto Popolare -, è solo il primo step raggiunto, la mia speranza è quella di portare le nostre idee in Consiglio Comunale, al fianco di Rinaldo Melucci”.

