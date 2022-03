Colpi di pistola contro bus AMAT, nota di Forza Italia

“Forza Italia esprime vicinanza ai lavoratori AMAT, sempre più spesso oggetto di aggressioni ed episodi vandalici durante lo svolgimento del loro lavoro.

L’ultimo grave episodio si è verificato nel quartiere Paolo VI, dove intorno alle 21.20 alcuni sconosciuti hanno esploso colpi di pistola a piombini contro un bus, frantumandone la vetrata anteriore. Fortunatamente il conducente ed i passeggeri sono rimasti illesi.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio di violenza contro i mezzi AMAT, che fa seguito a quelli verificatisi nella scorsa settimana nel Quartiere Tamburi.

E’ necessario porre in essere adeguate misure per prevenire e fronteggiare questi intollerabili episodi di violenza e vandalismo, che ledono la sicurezza di lavoratori ed utenti e che finiscono per danneggiare la regolarità del servizio di trasporto.

Crediamo che lo Stato e gli enti locali debbano fare fronte comune per assicurare una maggiore vigilanza del territorio, esigenza ormai indifferibile alla luce degli ultimi gravissimi episodi di violenza verificatisi nella nostra città.”

Nota di Massimiliano Di Cuia, Coordinatore Forza Italia Taranto

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: