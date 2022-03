Crociere, Melucci: «Il 27 marzo si riparte con numeri da record»

Nota del candidato sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. “Tra due settimane riprenderanno gli approdi crocieristici nel porto di Taranto.

È il risultato di una capillare programmazione che da imprenditore prima, e da amministratore pubblico dopo, ho avviato e sostenuto. Grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale e con il tessuto imprenditoriale cittadino, grazie all’impegno dei miei assessori e degli uffici comunali, abbiamo trasformato lo scalo ionico da infrastruttura monopolizzata dalla grande industria ad hub del turismo locale.

Lo dimostrano i numeri da record di questa stagione crocieristica: arrivi e partenze sono raddoppiati, raggiungendo quota 51; le compagnie che effettueranno soste sono ben 9, con Msc a guidare la classifica con 29 scali; stimiamo ben 130mila passeggeri in transito.

A partire dal 27 marzo, quindi, Taranto tornerà ad accogliere i crocieristi, con la prospettiva di poter godere delle bellezze della nostra città senza le restrizioni imposte dalla bolla sanitaria.

Ci auguriamo, tuttavia, che l’assenza di un governo cittadino non crei difficoltà. Perché lo scorso anno i turisti hanno più volte apprezzato la qualità dell’accoglienza per la quale avevamo lavorato tutti insieme e anche il pur minimo ridimensionamento di quel successo sarebbe l’ennesimo danno da addebitare a chi ha firmato per lo scioglimento.”

