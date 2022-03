Protesta Usb a Bari, incontro con presidente Caroli e assessore Leo

Quattro autobus e diverse auto partiti da Taranto per raggiungere il Lungomare di Bari e prendere parte alla manifestazione organizzata sotto la sede della Presidenza della Regione Puglia. Una piccola delegazione del sindacato ha accompagnato il coordinatore provinciale dell’Usb di Taranto Franco Rizzo all’incontro con il Presidente della task force regionale Leo Caroli e con l’assessore al Lavoro Sebastiano Leo. Affrontate la vertenza relativa ai lavoratori ex Ilva in As, quella dei lavoratori della Sanitaservice e quella degli addetti alla ristorazione negli ospedali.

Lavoratori ex Ilva in As

“La Regione mette sul piatto 10 mln di euro per un progetto pilota che consentirà ai 1500 cassintegrati ex Ilva in As di essere impiegati in lavori di pubblica utilità a disposizione dei Comuni. Questo permetterà di ottenere una integrazione che quindi non si sostituisce, ma si affianca alla cassa integrazione, nella misura che verrà definita nei prossimi confronti. Questo contrariamente a quello che vogliono far credere altri sindacati, gli stessi che a Genova hanno lavorato proprio in questa direzione, quindi al fine di utilizzare i lavoratori per i lpu. Questo progetto accompagnerà i cassintegrati fino al reinserimento a pieno regime in fabbrica, cosa che ci sembra remota. Entro i prossimi 10 giorni Usb verrà nuovamente convocata”.

Lavoratori Sanitaservice

“Due pesi e due misure anche nella stessa Regione. I precari della Sanitaservice sono stati trattati in maniera differente in altre realtà, come per esempio Lecce. A Taranto gli operatori che durante il periodo critico della pandemia erano a lavoro negli ospedali Covid, oggi vengono messi da parte. Una questione sulla quale abbiamo chiesto che i tecnici trovino una soluzione”.

Ristorazione negli ospedali

“Abbiamo rappresentato nuovamente le fortissime riserve sul bando di InnovaPuglia per l’affidamento del servizio di assoluta importanza. Il Presidente della task force Caroli ha assicurato che nessun posto di lavoro verrà sacrificato”.

“Ringraziamo per l’interesse mostrato concretamente con la loro presenza al nostro fianco questa mattina, i consiglieri regionali Renato Perrini e Vito De Palma. Grazie anche a coloro che hanno manifestato, attraverso una nota di solidarietà, il loro sostegno ai lavoratori”.

Nota di Franco Rizzo Coordinatore provinciale Usb Taranto

