Non si fermano gli autotrasportatori aderenti a Casartigiani

Nota di Casartigiani: “Informiamo che a partire da lunedì 14 marzo, gli autotrasportatori iscritti a Casartigiani non prenderanno parte ad alcuno sciopero o forma di protesta. Come già specificato, sempre a mezzo stampa, alcune imprese sono impossibilitate a garantire il servizio di trasporto delle merci a causa del continuo aumento del costo del carburante.

Per questo motivo, ritenendo antieconomico continuare a lavorare, le nostre aziende stanno decidendo di tenere fermi i mezzi sino a quando le condizioni consentiranno di non viaggiare più in perdita. Specifichiamo anche che il mondo del trasporto è ampio e che non sono a rischio i rifornimenti dei beni essenziali.

Confidiamo nel prossimo incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che si terrà martedì 15 marzo. Fino ad allora, chi effettuerà azioni di protesta se ne dovrà assumere tutte le responsabilità.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: