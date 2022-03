Musillo (Grande Allenza per Taranto) incontra operatori mercato ortofrutticolo al rione Tamburi

Lo scorso 9 marzo, il candidato sindaco della coalizione “Grande Alleanza per Taranto” Walter Musillo, ha incontrato gli operatori del mercato ortofrutticolo nel rione Tamburi, in via Orsini. Durante il confronto, Musillo ha ascoltato con attenzione la voce di un settore, quello dei mercati rionali, che lamenta molte criticità, che vanno dall’assenza di servizi, all’abusivismo, oggetto di molteplici segnalazioni all’amministrazione uscente. Segnalazioni, che, a detta degli stessi operatori, non hanno mai ricevuto alcun riscontro.

«Un sindaco che ami davvero la sua città – dichiara Musillo – ascolta i suoi cittadini, per affrontare e risolvere assieme i problemi. Non si governa rinchiusi nei palazzi e certamente io non lo farò una volta eletto. Piuttosto occorre stare per strada, guardare negli occhi i cittadini del centro come di tutte le periferie finora abbandonate. Qui, come altrove, c’è tanta sfiducia e i cittadini chiedono a gran voce di essere ascoltati. In particolare, gli addetti del settore ortofrutticolo che sono stanchi di essere ignorati».

Il candidato sindaco della “Grande Alleanza per Taranto” nei prossimi giorni incontrerà gli operatori di altri mercati a cominciare da quelli settimanali. «La nostra squadra, – conclude Musillo – confrontandosi anche con le associazioni del commercio, continuerà ad ascoltare le esigenze di tutti, affinché si possa recuperare la fiducia nelle istituzioni, e risolvere le tante criticità. Taranto deve ripartire davvero da ogni settore e nessuno dovrà rimanere escluso».

