Allarme di Ance su cantieri pubblici, Melucci: «Istituzioni trovino soluzioni, non fermiamo la ripartenza»

“L’allarme degli edili di Confindustria sui rincari nei cantieri e sul loro rallentamento non va sottovalutato. Non bisogna sottovalutarlo pensando al destino di imprenditori e manovalanze, che non potranno sopportare un’altra battuta d’arresto dopo gli effetti della pandemia.

Non bisogna sottovalutarlo soprattutto a Taranto, pensando alla quantità enorme di nuove opere pubbliche partite e in partenza, frutto del lavoro di programmazione compiuto in questi anni dalla nostra amministrazione.

Arrestare ora questa rinascita sarebbe impensabile e fuori contesto, rispetto all’enorme investimento che attraverso Cis e Pnrr si sta compiendo sulla città. Per questo il Governo nazionale, la Regione, più in generale le istituzioni devono individuare al più presto le soluzioni necessarie, raccogliendo anche i suggerimenti di Ance.

Lanciamo un appello a queste forze politiche, quindi, affinché la ripartenza resti una prospettiva concreta e visibile attraverso il lavoro delle nostre imprese.”

Nota del candidato sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: