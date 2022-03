Abbaticchio in struttura soccorso e assistenza a cittadini ucraini che arrivano in Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Commissario delegato per il coordinamento dell’organizzazione del sistema regionale di Protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, ha istituito una struttura di supporto per coordinare l’organizzazione e le azioni di soccorso ed assistenza ai cittadini ucraini che arrivano sul nostro territorio regionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

Il Garante regionale dei diritti dei Minori Ludovico Abbaticchio, è stato nominato a far parte della struttura per le esigenze relative all’accoglienza dei Minori non accompagnati.

“Ringrazio il presidente – dichiara il Garante – per aver istituito un gruppo ben organizzato e ben collegato con tutte le istituzioni locali al fine di renderlo più efficace ed immediatamente operativo. In Puglia io, con la mia struttura regionale, lavoro da tempo per il contrasto alla povertà e per la tutela della salute della collettività minorile e per l’accoglienza ed assistenza dei Minori stranieri non accompagnati”.

“Proprio in questi giorni – continua il Garante – stiamo svolgendo il secondo modulo di formazione per tutti quei cittadini e quelle cittadine che vogliono assumere l’importante ruolo di tutore legali volontario di Minori stranieri non accompagnati. Siamo una grande e generosa regione, da sempre attenta ai diritti dei più piccoli e, spero di poter, seppur parzialmente, lenire le atrocità con cui questi nostri figli sono stati costretti a confrontarsi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: