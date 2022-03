Arrivo in Provincia di Taranto di cittadini di nazionalità ucraina

I cittadini ucraini giunti e che giungeranno in Provincia a seguito del conflitto bellico in atto sono invitati a presentarsi, non appena possibile, per la presa in carico e successiva trattazione, anche ai fini dell’eventuale inserimento nel sistema di accoglienza straordinaria (CAS), presso la locale Questura – Ufficio Immigrazione, sito in Taranto, via G. Palatucci n.5.

Nell’occasione possono comunicare un numero di telefono e un indirizzo di riferimento per consentire alla Asl competente ogni utile contatto anche ai fini del necessario screening sanitario.

A norma dell’OCDPC n.873 del 6.03.2022, entro 48 ore dall’ingresso sul territorio nazionale e fino al 31 marzo 2022, le persone provenienti dall’Ucraina prive di digital Passenger Locator Form o di certificazione verde Covid-19, saranno contattate per effettuare un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 e, nei successivi 5 giorni al tampone sono tenute a osservare il regime di autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prefettura – Area protezione civile tramite il seguente numero telefonico : 099 4545911.

Nota della Prefettura di Taranto.

