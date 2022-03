Agricoltura, a Taranto chiesto Tavolo accoglienza per profughi ucraini

Di seguito la nota inviata al Prefetto di Taranto da sindacati e datoriale del mondo dell’agricoltura ionica, con cui chiedono l’immediata costituzione di un tavolo di accoglienza destinato all’eventuale occupazione in campagna dei profughi ucraini.

“Illustrissimo Prefetto, come ente bilaterale Agricolo Taranto Faila Ebat, così costituito: Cia agricoltori, Flai Cgil Taranto, Coldiretti Taranto, Fai Cisl Taranto, Confagricoltura Taranto, Uila Uila Taranto, siamo a chiederle un incontro per rappresentare la nostra disponibilità nell’attivare un tavolo di accoglienza attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e delle aziende agricole che sono pronti a dare occupazione ai profughi ucraini che con i corridoi umanitari stanno giungendo nel nostro territorio.

Le organizzazioni sindacali e le aziende della provincia Jonica vogliono in modo concreto rendere tangibile la solidarietà. Si avvicina l’importante periodo della grande raccolta che vede l’impiego di molti braccianti agricoli e rimarchiamo che negli ultimi anni le imprese hanno avuto difficoltà nel reperire manodopera autoctona; riteniamo pertanto che tale progetto rappresenti non solo un concreto gesto solidaristico, ma sicuramente un’ esperienza di preziosa integrazione, che trova sintesi attraverso il lavoro dignitoso e tutelato.

Inoltre molte aziende agricole, attraverso l’opportunità di lavoro offrirebbero anche la possibilità di avere un alloggio sicuro, se pur temporaneo, consapevoli di aiutare donne e bambini che raggiungono la nostra provincia.

E’ un gesto di solidarietà concreta che pur si muove nella consapevolezza che gli effetti della guerra in Ucraina si ripercuotono anche sul settore agricolo: problemi sulle consegne di concimi e alimenti per gli animali, aumento del prezzo di grano e mais, una riduzione di produzione dal lattiero caseario alla carne, dall’olio al vino. La crisi che viviamo interessa sicuramente le aziende agricole, ma coinvolge anche i lavoratori e i consumatori, già profondamente provati da una emergenza sanitaria non ancora cessata.

Nonostante tali consapevolezze di un periodo complesso che già ha interessato il settore e l’intera filiera, come parti che costituiscono l’ente Faila Ebat, abbiamo deciso di mettere da parte le nostre preoccupazioni economiche e produttive, per esprime solidarietà al popolo Ucraino che sta vivendo momenti drammatici attraverso l’azione di un’accoglienza concreta. La guerra deve fermarsi immediatamente. “Contro la guerra per un’Europa di pace”.

FAILA-EBAT – Ente Bilaterale Il Presidente f.to Lucia LA PENNA

FAICISL – Taranto Il Segretario Prov.le f.to Antonio LA FORTUNA

UILAUIL – Taranto Il Segretario Prov.le f.to Antonio TRENTA

FLAICGIL – Taranto Il Segretario Prov.le f.to Lucia LA PENNA

CIA – Agricoltori Italiani f.to Il Direttore Prov.le Vito RUBINO

COLDIRETTI – Taranto f.to il Direttore Prov.le Franco DELL’ACQUA

CONFAGRICOLTURA – Taranto f.to il Direttore Prov.le Carmine PALMA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: