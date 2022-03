Sgominata piazza di spaccio alla Salinella, sequestrati 6 Kg di hashish

Il ripristino della legalità nelle strade di Taranto continua ad essere tra gli obiettivi prioritari della locale Compagnia Carabinieri, che sono attuati anche tramite rigidi e fitti controlli condotti nei confronti delle più note piazze di spaccio del capoluogo.

Oggi, all’interno dell’agglomerato popolare del rione Salinella di Taranto, nell’ambito del prosieguo dei servizi di controllo straordinario del territorio attuati già da settimane, è stata condotta una vasta operazione di controllo disposta dal superiore Comando Provinciale Carabinieri, al fine di prevenire e reprimere gli endemici fenomeni criminali e di illegalità diffusa che affliggono questa Città.

I Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, nel corso di ispezioni e sopralluoghi effettuati in alcuni dei molti stabili presenti, hanno rinvenuto, abilmente occultati in un sottoscala /ripostiglio, ad uso comune, delle palazzine popolari, diversi “panette” di hashish per un peso totale di 6 kg.

Analogamente, da un approfondimento delle perquisizioni, è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato da spacciatori del luogo per il confezionamento della sostanza e per la vendita. Sono in corso indagini per identificare i soggetti che hanno avuto nella disponibilità l’hashish.

