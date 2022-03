Martina Franca: Visione Comune annuncia la sua convention

Visione Comune si presenta e presenta ai cittadini cinque anni di impegno nell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franco Ancona.

Si terrà presso il Park Hotel “San Michele” di Martina Franca, alle ore 19.00 di giovedì 10 marzo, la convention del movimento politico Visione Comune; la cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero nel pieno rispetto della normativa anti Covid.

Sarà il pediatra Paolo Vinci, capogruppo in Consiglio comunale di Visione Comune, a illustrare i risultati ottenuti dal movimento grazie all’azione del direttivo e i rappresentanti in Consiglio comunale e in Giunta.

Con lui ci saranno gli altri due consiglieri comunali, Maria Marangi e Anna Lasorte, nonché i due assessori Antonio Scialpi e Bruno Maggi.

Annunciando la manifestazione Antonio Scialpi, Assessore comunale alle Attività Culturali, Beni culturali e Diritto allo studio, ha commentato «sono stati cinque anni pieni di soddisfazioni in cui abbiamo creato una “squadra” mettendo al servizio dei cittadini competenze, esperienze e, soprattutto, tanta passione civica; è importante presentare ora a tutta la comunità i risultati ottenuti, per chiedere di rinnovare la fiducia nel nostro movimento ai martinesi che ci hanno già votato in passato, un’occasione per ascoltarci e conoscerci meglio per tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo di Martina Franca».

