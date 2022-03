Inchiesta Ospedale Taranto, nota di Forza Italia

“Le ultime notizie diffuse dalla stampa sull’inchiesta della Procura di Bari sull’appalto per l’ospedale di Taranto destano preoccupazione. Dopo le inchieste sulla Protezione Civile e sulla gestione dei rifiuti, ora un’altra inchiesta si abbatte sugli uomini più vicini al Governatore Emiliano e sulla gestione allegra della cosa pubblica alla Regione Puglia.

Sono garantista, ma il tema della trasparenza non può essere relegato a questione di secondo piano e un intervento chiarificatore di Emiliano non è più procrastinabile. Ospedale San Cataldo, Bonifiche, Giochi del Mediterraneo: su queste e altre questioni Taranto deve tornare protagonista.

Ecco perché siamo a lavoro per dare ai tarantini un’amministrazione comunale che sappia rivendicare con autorevolezza la regia nelle vicende che la riguardano, abbandonando finalmente il ruolo di mera spettatrice di decisioni prese a Bari a cui la nostra città è stata relegata in questi anni.

Anche per questo Forza Italia sarà in campo con la sua squadra nelle prossime elezioni amministrative di maggio: combattere per restituire a Taranto la dignità che merita è un dovere che avvertiamo come politici e cittadini!”

Nota di Massimiliano Di Cuia, Commissario cittadino Forza Italia Taranto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: