Festa della donna, musica alla Concattedrale di Taranto

Oggi, 8 marzo, in occasione della “giornata della donna”, la Concattedrale Gran Madre di Dio, a Taranto, ospiterà una manifestazione canora dedicata alle donne e ai bambini ucraini costretti, come altre donne e bambini in tante altre parti del mondo, a lasciare il proprio paese in guerra. La serata, pensata e organizzata dal produttore musicale Ferdinando Arnò in collaborazione con l’Associazione Genitori tarantini, vedrà la partecipazione di musicisti, ospiti e testimoni delle ultime drammatiche giornate che la comunità mondiale sta vivendo.

La direzione artistica di questo evento di respiro mondiale che regalerà sorprese inaspettate è curata dallo stesso Ferdinando Arnò, al quale l’associazione Genitori tarantini vuole rivolgere un particolare ringraziamento per l’impegno profuso anche in questa occasione.

L’associazione Genitori tarantini e Ferdinando Arnò vogliono ringraziare don Ciro Alabrese, parroco della Concattedrale, per l’immensa disponibilità dimostrata. Un vivo ringraziamento anche al Vescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro per l’opportunità concessa e a don Antonio Panico, sempre impegnato per la salute, l’ambiente e la bellezza del territorio.

La serata avrà inizio alle ore 19.00. Ingresso libero nel rispetto delle normative antiCovid per quanto riguarda la distanza di sicurezza e l’utilizzo delle mascherine. Non è richiesto il green pass.

Gli organizzatori chiedono agli spettatori di portare fiori gialli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: