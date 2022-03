Edilizia sanitaria, Mazzarano: “Stanziati 4.6 mln per la riqualificazione del San Pio”

“Tra le strutture sanitarie inserite negli interventi programmati di edilizia e riqualificazione, figura l’ospedale di Castellaneta”. Così il Consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano, a margine della seduta congiunta della I e della III Commissione regionale relativamente all’allocazione di risorse residue ex art.20 in relazione all’ultimo accordo stralcio della delibera Cipe 51/2019.

“Sono previsti interventi di adeguamento del reparto Utic, del reparto di Radiologia, realizzazione di 16 ambulatori e di un’area Fast Track, condizionamento delle degenze dal secondo al sesto piano, serramenti su ballatoio nella hall Piramide, umanizzazione delle aree comuni e sostituzione dei gruppi frigo.

La struttura di Castellaneta sarà oggetto di lavori di riqualificazione per un totale di 4.600.000,00 euro, finanziati per il 95% dallo Stato (4.370.000,00) e per il 5% (230.000,00) dalla Regione”.

“Si tratta di interessanti opere che mirano a rendere più funzionale questo ospedale con standard ottimali in grado di favorire l’eccellenza nella cura degli acuti, ma che al tempo stesso permettono di alleggerire il carico di lavoro per la struttura, attraverso la creazione e l’attivazione di una zona come quella della Fast Track, deputata alla gestione infermieristica di urgenze minori, e che tendono a umanizzare gli ambienti di uso comune”.

