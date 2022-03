8 marzo, Usb porta vertenze in piazza e ottiene un incontro con il commissario

“Nella giornata internazionale dei diritti della donna, l’Unione Sindacale di Base ha ritenuto di dover portare in Piazza Municipio, a Taranto, una serie di vertenze sindacali, nelle quali la lavoratrice appare come la prima vittima in un mondo del lavoro precario e quindi malato.

Usb ha quindi richiamato l’attenzione del commissario prefettizio del Comune di Taranto, dott. Cardellicchio, il quale ha ricevuto una delegazione (Francesco Marchese, Tina Blasi, Ines Marino e Marilena De Vito) con la quale ha assunto l’impegno di verificare tutte le questioni sindacali proposte, dando appuntamento ai rappresentanti sindacali per il 23 marzo prossimo.

Queste le vertenze:

NIAL MAIL – in lotta contro l’ingiusto licenziamento di INES MARINO, colpevole di aver aderito al sindacato, contro le costanti violazioni di legge e di contratto, contro le quotidiane ritorsioni di un’azienda che continua impunemente ad operare per il Comune di Taranto ed altri committenti pubblici

LAVORATRICI E LAVORATORI DEGLI ASILI COMUNALI – in lotta contro l’inaccettabile decisione del Comune di Taranto di tagliare le attività realizzate negli ultimi anni, sferrando un colpo mortale ai bassissimi salari dei lavoratori e alla qualità del servizio erogato

LAVORATRICI E LAVORATORI DELLA PULIZIA DELLE SCUOLE DEI TAMBURI – in lotta da anni per la stabilità lavorativa e l’aumento dei salari, contro la precarietà permanente imposta del sistema degli appalti

LAVORATRICI E LAVORATORI DELLA RISTORAZIONE OSPEDALIERA – in lotta contro il nuovo bando di gara della Regione Puglia che prevede la chiusura di quasi tutte le cucine ospedaliere pugliesi, annunciando pesanti tagli all’occupazione e ai salari e un netto peggioramento del servizio ai malati

LAVORATRICI E LAVORATORI PRECARI DELL’ASL DI TARANTO – in lotta contro la precarietà dei rapporti a termine e la feroce retorica che li definiva “eroi” durante i mesi più duri della pandemia, per poi lasciarli a casa appena qualche mese più tardi.

Presenti inoltre lavoratrici e lavoratori dei call center, della sanità, del pubblico impiego, dell’Ex Ilva, dell’appalto, di tutte le realtà in crisi del territorio.”

Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto: “Abbiamo riscontrato finalmente un’apertura da parte del commissario prefettizio che si è mostrato ben disposto ad approfondire lo stato attuale delle varie vertenze proposte alla sua attenzione.

Ci auguriamo che da qui si possa aprire una fase fatta di dialogo e confronto costruttivo nell’interesse dei lavoratori, ma anche degli utenti del servizio che viene offerto (es. pulizie negli asili, mense ospedaliere)”.

