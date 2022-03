Vietri (FdI): “Melucci affidò a plurindagato i Giochi del Mediterraneo”

Nota di Giampaolo Vietri – Fratelli d’Italia. “Già un anno fa contestai a Melucci la sua scelta di nominare direttore dei giochi del Mediterraneo Elio Sannicandro perchè allora era già indagato in due differenti indagini. E’ passato un anno e, la scorsa settimana, la Procura di Bari ha notificato a Sannicandro l’avviso di conclusione delle indagini.

In un indagine è accusato di concorso in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità mentre nell’altra, quella riguardante la gara di 160 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Taranto, la procura formula l’accusa nei suoi confronti di falso ideologico.

L’appalto, come è noto, fu aggiudicato ad un’azienda del barese. Su tutto questo Rinaldo Melucci, che oggi torna a candidarsi e a chiedere il voto, tace perchè per compiacere Emiliano e per permettergli di governare Taranto al suo posto non ha trovato nella nostra città, nella nostra provincia, nel nostro territorio una sola professionalità, un dirigente un uomo o una donna eccellente specchiata a cui affidare la direzione dei giochi e che, invece, ha preferito affidare ad un plurindagato uomo di Emiliano che oggi a chiusura delle indagini è sotto accusa in entrambi i procedimenti giudiziari.

Melucci tace perchè nel frattempo per tenerlo politicamente in vita Emiliano lo ha nominato Consigliere del Presidente della Regione. Insieme a lui tacciono anche i cinque stelle che ormai hanno deciso di stare a Bari con Emiliano e a Taranto con Melucci!

Melucci nonostante ciò si ricandida ma è evidente che egli è un uomo eterodiretto da Emiliano. A Taranto non abbiamo bisogno di essere telecomandati da nessuno; tra qualche mese occorre solo mandare definitivamente a casa Melucci, allontanare Emiliano dai due mari e rimettere in moto con orgoglio, trasparenza e competenze sane la nostra città.”

