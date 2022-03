Musillo incontra Movimento Cristiano Lavoratori

Nella mattinata di ieri, sabato 5 marzo, il candidato sindaco della coalizione Grande Allenza per Taranto, Walter Musillo, ha incontrato un’ampia delegazione del Movimento Cristiano Lavoratori, guidata dal presidente prof. Francesco Boccuni.

Occasione per un confronto sui temi della prossima campagna elettorale che vede il MCL al fianco di Musillo. «Taranto – per Musillo – deve rinascere davvero: dobbiamo essere in grado di costruire una città su misura dei cittadini, che garantisca uno stile di vita adeguato e non tralasci le periferie e un futuro migliore per i nostri ragazzi, spesso costretti a evadere altrove. Vogliamo una città che non debba scegliere fra salute, ambiente e lavoro. Questi sono i nostri obiettivi e per farlo abbiamo bisogno dell’impegno di ognuno di voi».

Per il prof. Boccuni: «Walter Musillo è il sindaco ideale per la nostra città. È un uomo dai profondi valori, un politico competente e attento alle problematiche della comunità, nodi che l’amministrazione uscente non ha saputo sciogliere. La politica ha bisogno di persone appassionate come Musillo, capaci di dare a Taranto un futuro diverso».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: