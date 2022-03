Kyma Mobilità e Associazione “Madonna delle Grazie” insieme per la Festa della Donna

Kyma Mobilità Amat e l’Associazione di Volontariato “Madonna delle Grazie” insieme in piazza per la Festa della Donna per il tradizionale gesto simbolico del dono della mimosa.

L’appuntamento è, a partire dalle ore 17.30 di martedì 8 marzo, in piazza Maria Immacolata a Taranto, dove le volontarie dell’Associazione “Madonna delle Grazie” e le donne di Kyma Mobilità insieme doneranno un rametto di mimosa a tutte le donne.

Il dono simbolico sarà accompagnato da un cartoncino con la semplice frase “Nessuna donna deve mai sentirsi sola” e le indicazioni per contattare il “Centro di ascolto donna” che l’Associazione “Madonna delle Grazie” gestisce, in via Fortini n.27, a Talsano (Cell. 3792607032).

Annunciando l’iniziativa la presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira, ha commentato «Kyma Mobilità ha fortemente voluto essere partner di questa iniziativa perché porta alle donne un messaggio di speranza, ovvero l’opportunità di potersi rivolgere, in un momento di difficoltà, al “Centro di ascolto donna” di Talsano che l’Associazione “Madonna delle Grazie” gestisce, un modo concreto per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna».

Mary Luppino, la Presidente dell’Associazione “Madonna delle Grazie” ha sottolineato che «il gesto semplice del dono della mimosa non vuole omaggiare le donne solo in quel giorno, ma identificare in quel rametto l’impegno nel quotidiano della nostra associazione a sostegno di tutte le donne attraverso il nostro Centro di ascolto donna di Talsano».

